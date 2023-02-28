Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице в ближайшие три дня

Фото: Агентство "Москва"

Жителей и гостей Москвы ждет ветер до 15 метров в секунду и гололедица до 2 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Усиление ветра до 15 метров в секунду прогнозируется со вторника до четверга включительно. Кроме того, по-прежнему будет наблюдаться гололедица", – цитирует ТАСС синоптика.

Метеоролог подчеркнул, что скользко будет на тротуарах. Заметные осадки в ближайшие дни не ожидаются, однако прогнозируется небольшой снег, добавил он.

Помимо этого, руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов сообщил, что климатическая весна наступит в Москве примерно в 20-х числах марта.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также рекомендовал москвичам не ждать своевременного наступления весны в городе. По его словам, в марте в Москву могут вернуться морозы и осадки в виде снега.

При этом среднемесячная температура может превысить климатическую норму на 3–4 градуса. Синоптик призвал не воспринимать такой долгосрочный прогноз как сверхточное предсказание.

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