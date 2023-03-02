Высота снежного покрова может достигнуть рекордных показателей к 6 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что высота сугробов в столице может достигнуть 41 сантиметра к 6 марта, что станет рекордным показателем за минувшую зиму. Об этом синоптик рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил эксперт, утром 2 марта высота снежного покрова составила 35 сантиметров. По словам Леуса, это низкий уровень для климатической нормы. Однако синоптик считает, что март – это зимний месяц, поэтому снегопады еще впереди.

"Осадки пройдут и сегодня вечером, и ближайшей ночью. Днем в пятницу они будут небольшими, к тому же температура повысится до 1–2 градусов, компенсируя выпавшее", – предупредил он.

Леус также добавил, что в предстоящие выходные ожидаются небольшие морозы ночью и околонулевые температуры в дневное время, будет идти снег. Больше всего осадков выпадет во второй половине субботы, 4 марта, и в ночь на воскресенье, отметил синоптик.

"Расчеты показывают, что к утру понедельника высота снежного покрова в Москве достигнет 36–41 сантиметра", – спрогнозировал он.

Может быть побит прежний рекорд, который зафиксировали 20 и 25 февраля, когда сугробы выросли до 38 сантиметров, резюмировал Леус.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 10:00 пятницы, 3 марта.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей Москвы о пониженном атмосферном давлении и умеренном снеге в предстоящие выходные.



Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы до 3 марта

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