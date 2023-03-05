Городские службы Москвы убирают улицы после снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные коммунальщики приступили к уборке улиц после снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. <...> Ночью и ранним утром несколько раз провели прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех округах Москвы ведутся работы по очистке улично-дорожной сети, дворов, парковок, тротуаров, а также подходов к остановкам городского наземного транспорта, станциям метро и соцобъектам. Кроме того, продолжаются работы по очистке водоприемных колодцев от снега и наледи.

"По прогнозам синоптиков, снег временами будет идти в течение всего дня и завтра, 6 марта", – добавили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 41 сантиметр. По его словам, этот показатель выше нормы, которая для 5 марта составляет 35 сантиметров.

Из-за снегопадов в Москве выпадет 20% месячной нормы осадков за 2 дня

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!