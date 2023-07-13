Украинский генерал сообщил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы от США

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Украинская сторона смогла получить кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов, заявил бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский. Об этом сообщает CNN.

"Мы только что их получили, мы их еще не использовали", – заявил он.

По словам Тарнавского, в каких именно районах украинские военные будут использовать снаряды, определит командование.

В пятницу, 7 июля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США передаст ВСУ кассетные боеприпасы. В администрации Соединенных Штатов подчеркнули, что Киев будет использовать такой вид боеприпасов только на своей территории и минимизируя риски для собственных граждан.

Позже президент США Джо Байден рассказал, что решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Он также признался, что подобное решение было для него непростым.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев намерен применять кассетные боеприпасы исключительно по военным целям. Он подчеркнул, что использование кассетных боеприпасов контролируется и на других территориях не применяется.



Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ