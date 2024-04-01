Замглавы госучреждения Валерий Чайка погиб при взрыве в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Владимир Чернев"

Замруководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб в результате взрыва автомобиля в Старобельске в ЛНР. Об этом глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем телеграм-канале.

Чернев добавил, что сотрудники Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия уже работают на территории ЧП. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем Чернев призвал местных жителей сохранять бдительность и при обнаружении чего-либо подозрительного сообщать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что "Газель" взорвалась на западе Москвы. ЧП произошло на улице Лобачевского в районе дома 100. Из-за взрыва газового баллона внутри "Газели" произошло возгорание.