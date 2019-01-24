Новая техника поможет ловить грубых нарушителей скоростного режима

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Автомобилями для более активной борьбы с нарушителями скоростного режима оснастят столичную полицию. Такое заявление сделал Сергей Собянин на расширенном заседании городского главка МВД, передает Агентство "Москва".

Еще до начала заседания глава города передал полицейским 16 мобильных криминалистических лабораторий, которые должны повысить качество расследования ДТП и улучшить движение на дорогах. Техника для поимки нарушителей скоростного режима станет следующим шагом.

"Планируем закупить скоростные машины для того, чтобы вы активнее боролись с нарушителями скоростного режима на дорогах Москвы", – подчеркнул глава города.

Во время заседания Собянин назвал минувший год успешным для столичной полиции. Всего за последние восемь лет число преступлений в городе сократилось на четверть.

"По ряду таких преступлений, как убийства, грабежи, квартирные кражи, угон машин – преступления уменьшились не столько на проценты, а в разы. Такими показателями может гордиться любой город мира и любая правоохранительная система", – добавил мэр.

По данным столичного главка МВД, количество совершенных на улицах Москвы убийств сократилось на 10%, разбойных нападений – на 11,7%, грабежей – на 14,1%, краж – на 10,5%, в том числе краж транспортных средств - на 24,3%, хулиганств – на 13,1%.

Мэр Москвы также оценил работу стражей порядка во время проведения фестиваля "Путешествие в Рождество", который по количеству гостей превзошел летний чемпионат мира по футболу.

"В новогодние каникулы во время фестиваля "Путешествие в Рождество" количество туристов, приезжих в Москву перевалило количество людей, которые приехали в Москву на чемпионат мира по футболу. Это было еще одно испытание, с которым вы достойно справились", – заключил Собянин.