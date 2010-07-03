Суд в Москве рассмотрит дело о сбыте 3 кг героина

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Бутырский суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего приезжего, задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба МВД по Москве, фигурант дела получал от неустановленного соучастника наркотические средства, после чего хранил в целях дальнейшего сбыта.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при попытке сбыта 58 свертков вещества неизвестного происхождения общей массой 275 граммов.

В ходе обыска по месту жительства полиция изъяла более трех килограммов героина и ацетилкодеина, а также прозрачные полимерные пакеты и электронные весы.

Ранее сообщалось, что в России начали поиск конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы побочные эффекты.