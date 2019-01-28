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20:42

Минздрав предлагает разрешить ввоз каннабиса в РФ для исследований

общество медицина

20:42

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Министерство здравоохранения предложило разрешить ввоз гашиша и каннабиса на территорию РФ для научных исследований и испытаний. Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в раздел "I. Наркотические средства" приложения к постановлению правительства № 508 "Об утверждении государственных квот, в пределах которых ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ" в части установления государственных квот на наркотические средства гашиш, каннабис, масло каннабиса".

Ввозить эти вещества предполагается для научных исследований. Квоты определены в соответствии с расчетами Московского эндокринного завода, на площадке которого планируется проводить испытания. Их использование в медицинских целях запрещено.

общество медицина

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