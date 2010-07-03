Онищенко оценил исследование "медицинской" марихуаны в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 новость об исследованиях "медицинской" марихуаны в России.

По его словам, использование наркотиков в медицинских целях – вещь не новая, а уже существующая.

"Факт использования наркотиков в медицинских целях существует, ничего нового в этом нет. То, что сегодня он (главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. – Прим. ред.) предлагает, надо изучить. Я особой тревоги в этом не вижу", – считает депутат.

Онищенко отметил, что наркотики требуют особого режима хранения, а это всегда вызывает определенные сложности. "Там нужен особый режим учета, специальные комнаты, чтобы никто туда не добрался", – подчеркнул он.





Геннадий Онищенко первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Они должны быть более легкими, идеально было бы, если они могли бы быть без галлюциногенного эффекта и не вызывали привыкания. В медицинской среде это нормально, у нас постоянно ищут новые возможности в этом плане.



Ранее сообщалось, что в России начали поиск конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжелые психозы и другие побочные эффекты. Об этом рассказал главный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По словам специалиста, суть проводимых исследований заключается в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов. Если их не обнаружат, то медицинское употребление марихуаны легализовано не будет. Делать окончательные выводы по этому вопросу еще слишком рано.

Нарколог подчеркнул, что при употреблении марихуаны психозы возникают в 1–3 % случаев. "Это очень большая цифра, и психозы тяжелые, шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу инвалидизируют человека, так что о легализации говорить не приходится", – сказал он.

Ранее в Минздраве предложили разрешить ввоз гашиша и каннабиса, чтобы российские специалисты смогли проводить исследования. Квоты определили согласно расчетам Московского эндокринного завода, где планируется проводить испытания. В России использование данных веществ в медицинских целях запрещено.