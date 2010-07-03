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11:40

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Канадского миллионера и основателя цирка Cirque di Soleil Ги Лалиберте задержали за выращивание марихуаны. Об этом сообщает "Газета.ру".

По информации следствия, Ги Лалиберте занимался незаконным культивированием марихуаны на собственном острове Нукутепипи. Обстоятельства дела выясняют в прокуратуре города Папэте, столице Французской Полинезии.

На данный момент следователи выясняют мотивы миллионера. Дальнейший ход дела, предполагаемое обвинение и степень наказания напрямую зависят от того, с какой целью Лалиберте выращивал наркотическое растение – для личного пользования или же на сбыт.

По словам основателя цирка Cirque di Soleil, он готовил марихуану для собственного потребления в медицинских целях.

Ранее стало известно, что специалисты из Университета Суррея в Великобритании разработали новую систему выявления наркоманов. Для их метода достаточно одного отпечатка пальца. Ученые указали на то, что следы потребления героина и его производных остаются на руках даже после тщательного мытья.

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