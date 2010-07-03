Дела заведены после пресечения деятельности интернет-магазина по сбыту наркотиков

15:27
Фото: МВД РФ
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось реализацией особо крупных партий наркотиков через интернет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
"На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 килограммов наркотических средств: MDMA, a-PVP, мефедрона, гашиша", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов были задержаны с поличным. Все они являлись межрегиональными курьерами.
Согласно данным правоохранителей, двое задержанных доставляли особо крупные партии наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Еще пятеро задержанных осуществляли оптовый сбыт более мелких партий в конкретных регионах.
По оценкам специалистов, розничная стоимость наркотиков составляет около 650 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено семь уголовных дел. Задержанных заключили под стражу.
Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемую в сбыте более 170 грамм марихуаны. В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Тетеринском переулке обратили внимание на стоящую автомашину Lada Kalina, водитель которой вызвал подозрение своим поведением. В ходе досмотра в салоне была обнаружена сумка, в которой находились полиэтиленовые пакетики с неизвестным веществом и таблетки. На заднем сиденье был обнаружен рюкзак, в котором также были пакетики с неизвестным веществом.
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