Крупную партию марихуаны изъяли у женщины в центре Москвы

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Фото: EPA/TASS/DARREN ENGLAND
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в сбыте более 170 грамм марихуаны. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ МВД России по столице.
"В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в Тетеринском переулке обратили внимание на стоящую автомашину Lada Kalina, водитель которой вызвал подозрение своим поведением. В ходе досмотра в салоне была обнаружена сумка, принадлежащая пассажирке автомобиля, в которой находились полиэтиленовые пакетики с неизвестным веществом и таблетки. На заднем сиденье был обнаружен рюкзак, в котором также находились полиэтиленовые пакетики с неизвестным веществом", – сообщили в пресс-службе.
Известно, что сотрудники полиции уже установили личность подозреваемой. Ей стала задержанная 36-летняя женщина.
"Изъятые в ходе личного досмотра подозреваемой 19 пакетиков общей массой 36,6 грамма, являются наркотическим средством – марихуаной, а таблетки в количестве 21 штуки содержат в своем составе наркотическое средство МДМА. Вещество из 46 пакетиков общей массой 137,6 грамма, изъятое из рюкзака, является марихуаной", – добавляет пресс-служба.
Отмечается, что все обнаруженные пакетики и таблетки прошли специальное лабораторное исследование. Их принадлежность к наркотическим средствам была подтверждена.
По фактам происшествия возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Ранее суд признал виновной Наталью Бочкареву в отказе пройти медицинское освидетельствование. Актрису лишили водительских прав.
28 сентября сотрудники ДПС остановили Бочкареву за рулем автомобиля Cadillac. У актрисы был найден кокаин.
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