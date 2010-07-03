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Общество

15:13

Главный нарколог Москвы посчитал преждевременной легализацию марихуаны

медицина общество

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Говорить о легализации марихуаны в России в медицинских целях преждевременно, поскольку серьезные исследования на эту тему только начались. Об этом рассказал главный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, суть проводимых исследований заключается в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов. Если их не обнаружат, то медицинское употребление марихуаны легализовано не будет. Делать окончательные выводы по этому вопросу еще слишком рано.

Нарколог подчеркнул, что при употреблении марихуаны психозы возникают в 1-3% случаев. "Это очень большая цифра, и психозы тяжелые, шизофреноподобные, которые плохо лечатся по существу инвалидизируют человека, так что о легализации говорить не приходится", – сказал он.

Ранее в Минздраве предложили разрешить ввоз гашиша и каннабиса, чтобы российские специалисты смогли проводить исследования. Квоты определили согласно расчетам Московского эндокринного завода, где планируется проводить испытания. В России использование данных веществ в медицинских целях запрещено.

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