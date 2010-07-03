Более 600 граммов марихуаны изъяли на юге Москвы

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Подозреваемого в хранении более 600 граммов марихуаны задержали в столичном районе Бирюлево Западное. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба МВД по городу, 40-летнего жителя Подмосковья остановили для проверки документов в Востряковском проезде.

Отмечается, что в общении с сотрудниками полиции он "заметно нервничал и пытался убежать". В ходе досмотра у мужчины обнаружили банка с наркотическим средством.

Ранее стало известно, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете.