Овчарка выкормила двоих львят во Владивостоке

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В Приморье немецкая овчарка Сандра выкормила двоих львят, от которых отказалась мать, сообщает "Мир 24".

Собака начала заботиться о львятах еще в сентябре – после того, как белая львица по кличке Сирона оставила их и перестала кормить.

Маленьким Сандре и Вектору исполнилось уже два месяца. Они здоровы и хорошо себя чувствуют. По словам ветеринаров, это уникально, что овчарка приняла детенышей.

Львята все еще находятся с новой мамой-овчаркой. Она вернется к хозяевам, когда период выкармливания завершится.

В сентябре собака в Приморском крае две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе, после чего обрела новый дом. Как рассказала местная жительница Елена Никитина, новая хозяйка назвала собаку Верный.