В Москве появится информационная система записи к ветеринарному врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Электронные услуги становятся все более востребованными у москвичей и постепенно распространяются на самые разные сферы жизни столицы, включая ветеринарию. Постановление об утверждении порядка работы "Ветеринарной автоматизированной системы" подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Благодаря "ВетАС" москвичи смогут удаленно записаться с питомцами к ветеринару. Кроме того, сервис поможет в поиске пропавших домашних животных. К системе уже подключили 26 государственных ветеринарных учреждений.

Основными функциями проекта стали автоматизация процессов приема животных в государственных ветеринарных клиниках Москвы; ведение электронных амбулаторных карт животных; обеспечение электронной записи.

"Информирование владельцев животных о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, а также о мероприятиях в части идентификации и учета животных производится с помощью электронной почты, СМС-сообщений и личного кабинета на портале mos.ru", – сообщили в пресс-службе.

Ранее москвичам рассказали, как стать эковолонтером. В январе все желающие могут присоединиться к учету водоплавающих птиц "Серая шейка", а весной запланирован "Кубок по спортивной орнитологии".