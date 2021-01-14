В столице началась вакцинация домашних животных от бешенства

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Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства началась во всех округах столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.
"Привить домашнего питомца можно как в государственных ветеринарных клиниках, так и во временных прививочных пунктах, где также работают ветеринарные специалисты. В январе жители столицы смогут вакцинировать питомца в 26 госветклиниках и на 134 выездных прививочных пунктах. Всего в I квартале 2021 года будет работать 334 выездных прививочных пункта", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что вакцинируют животных препаратом "Рабикан".
Как отмечают ветеринары, больше всех к заболеванию восприимчивы кошки и рогатый скот, чуть меньше – собаки, овцы, козы, лошади и приматы.
Ранее Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи к ветеринару и поиска пропавших животных.
Благодаря "ВетАС" москвичи смогут удаленно записаться с питомцами к ветеринару. Кроме того, сервис поможет в поиске пропавших домашних животных. К системе уже подключили 26 государственных ветеринарных учреждений.
В столице появится система для розыска домашних животных и записи к ветеринару
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