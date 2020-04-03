Путин обсудил с СБ РФ противодействие распространению коронавируса

18:38
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы борьбы с коронавирусом на территории страны с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Состоялось детальное обсуждение темы борьбы с коронавирусом в нашей стране", – сказал он.
Кроме того, президент информировал участников совещания о своих недавних контактах с президентами США, ЮАР, Сербии и Турции.
Песков уточнил, что встреча проходила в формате видеоконференции. Он также отметил, что участники совещания высказались по ситуации на мировых энергетических рынках и затронули вопросы российской социально-экономической обстановки.
Ранее стало известно, что на встрече с участниками Совбеза Владимир Путин заявил о необходимости поддержания правопорядка и безопасности в период изоляции. Глава государства поблагодарил членов совета за уже принятые меры.
За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.
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