В период пандемии коронавируса необходимо обеспечить правопорядок и безопасность – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на полное и надежное поддержание правопорядка и безопасности в период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Хотел бы поблагодарить и вас, и всех ваших сотрудников за ту работу, которую вы проводите в непростых сегодняшних условиях, выразить надежду, что правопорядок, безопасность страны будут и дальше надежно обеспечиваться", – сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Накануне Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам РФ. Данная мера ранее была названа эффективным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В конце марта Владимир Путин продлил полномочия Михаила Попова на должности заместителя секретаря Совбеза РФ.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.

