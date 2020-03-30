Заместителем секретаря Совбеза РФ назначен Михаил Попов

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Президент России Владимир Путин продлил полномочия Михаила Попова на посту заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

Указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В должности заместителя секретаря 68-летний Попов работает с 29 марта 2013 года. Ранее занимал пост помощника секретаря Совбеза РФ.

Деятельность данного совещательного органа регулируется "Положением о Совете безопасности Российской Федерации", утвержденным указом президента страны от 6 мая 2011 года. Ранее на пост заместителя председателя был назначен экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

