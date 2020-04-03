Более 850 тыс человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период с 27 по 29 марта из столицы на автомобилях уехали 567 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

"Москву за три дня покинули 567 тысяч автомобилей – это более 850 тысяч горожан", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Владимир Путин накануне продлил нерабочие дни до 30 апреля.

"Это время можно проводить и на даче, главное – соблюдать режим самоизоляции", – отметили в ЦОДД.

Ранее в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что столичные полицейские получили право останавливать граждан на личных автомобилях и уточнять цель поездки. Отмечается, что у москвичей осталось право ездить в другой район в случае серьезной необходимости. При себе гражданин обязан иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Ранее Сергей Собянин временно отказался от введения пропускного режима в столице. С таким заявлением глава города обратился на персональном сайте.

Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам РФ.