Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:04

Более 850 тыс человек уехали из Москвы на автомобилях за три дня

общество транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период с 27 по 29 марта из столицы на автомобилях уехали 567 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

"Москву за три дня покинули 567 тысяч автомобилей – это более 850 тысяч горожан", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Владимир Путин накануне продлил нерабочие дни до 30 апреля.

"Это время можно проводить и на даче, главное – соблюдать режим самоизоляции", – отметили в ЦОДД.

Ранее в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что столичные полицейские получили право останавливать граждан на личных автомобилях и уточнять цель поездки. Отмечается, что у москвичей осталось право ездить в другой район в случае серьезной необходимости. При себе гражданин обязан иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Ранее Сергей Собянин временно отказался от введения пропускного режима в столице. С таким заявлением глава города обратился на персональном сайте.

Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам РФ.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать