Глава кабмина поручил устранить препятствия для работы онлайн-торговли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину устранить необоснованные препятствия для работы онлайн-торговли. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам Мишустина, популярность дистанционных услуг возросла, это касается и онлайн-торговли.
"Вместо того чтобы поддерживать организаторов онлайн-торговли, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ретейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям", – сказал Мишустин на заседании правительства.
Премьер напомнил, что решение правительства о приостановке офлайн-ретейла, не связанного с продуктами и товарами первой необходимости, не распространяется на онлайн-торговлю.
Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сообщил, что были обнаружены ограничения в работе курьеров и доставки заказов в ряде регионов.
На функционирование сервисов повлияло отсутствие единых правил регулирования на фоне режима повышенной готовности. Соколов пояснил, что из-за различных трактовок страдает логистика. В связи с чем, по его словам, прерывается работа, так как останавливают курьерские машины, доставку. Не удается в сроки доставлять заказы.
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