Столичный бизнес освободят от арендных платежей – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 11 тысяч московских компаний, арендующих недвижимость или землю у города, получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей на время простоя в период пандемии коронавирусной инфекции.
"Это предприятия, которые работают в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании", – сказано на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что оказываемые властями города меры поддержки позволят сэкономить столичным предпринимателям порядка 4,6 миллиарда рублей за счет невзимания платы за аренду.
Чтобы воспользоваться такой возможностью, бизнесменам необходимо направить соответствующее обращение в департамент городского имущества. Также нужно будет приложить фотографии, которые подтверждают фактический вид деятельности и приказ о приостановке работы на время пандемии.
15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.
В Москве также был утвержден третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса. Сообщалось, что, в частности, московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.
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