В Кремле заявили о продолжении борьбы за сокращение бедности

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Борьба за снижение уровня бедности является приоритетной задачей для российского правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Что касается уровня бедности, то вы знаете, что борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов и президента Путина, и нашего правительства", – сообщил Песков.
Он отметил, что никто не собирается сидеть сложа руки, несмотря на внеплановые бедствия наподобие пандемии коронавируса или финансового кризиса 2008 года. Песков подчеркнул, что нацпроекты продолжают работать, хотя и подвергаются корректировке в связи с внешними обстоятельствами.
Так он ответил на вопрос по поводу исследования РИА Новости, касающееся уровня бедности в России.
"Я не берусь комментировать это исследование РИА Новости, я с ним не имел возможности ознакомиться", – отметил Песков.
Из данного исследования исходит, что в 11 регионах РФ доля россиян, которые находятся за чертой бедности, превысила 20%. В среднем уровень бедности по России составил более 12% (почти 18 миллионов человек). Наиболее благоприятным регионом в данном аспекте является Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%), наименее благоприятным – Республика Тыва (35%).
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