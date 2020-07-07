Москва вошла в десятку лучших городов мира в рейтинге Cities in Motion

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва вошла в топ-10 лучших городов мира в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
При составлении рейтинга специалисты учитывали количество государственных и частных школ, а также бизнес-школ, университетов, музеев, галерей и театров. Ефимов отметил, что в категории "человеческий капитал" Москва успешно конкурирует с Токио, Чикаго и другими крупными мегаполисами.
В категории "городское планирование" Москва за год поднялась с 22-го на 6-е место. В этой категории сравниваются пункты велопроеката и показатели застройки высотных и малоэтажных зданий. По этой категории столица вошла в топ-10 вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Вашингтоном.
Москва также улучшила свои показатели в категориях "социальная сплоченность", "международные связи и имидж" и "окружающая среда". Рейтинг Cities in Motion оценивает качество жизни в 174 городах всех регионов мира. В этом году Москва заняла 87-е место.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что города оцениваются по экономике, человеческому капиталу, социальной сплоченности, окружающей среде, управлению, городскому планированию, международным связям и имиджу, технологиям, транспортной системе.
Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-20 рейтинга наиболее перспективных технологических городов в Европе. Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен впервые. Его авторы – издания fDi Intelligence и The Next Web – оценивали европейские города по совокупности определенных факторов.
В топ-5 рейтинга Tech Cities of the Future 2020/21 вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин. При этом руководитель департамента информационных технологий столицы РФ Эдуард Лысенко отметил, что конкурентоспособность Москвы растет, город постепенно входит в число тех, кто определяет цифровое будущее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: