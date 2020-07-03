Москва возглавила рейтинг МЭР по качеству электронных услуг – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва заняла первое место среди субъектов РФ по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год.
Исследование проводили в Минэкономразвития. На втором месте расположилась Московская область, на третьем – Ростовская область.
Эксперты оценивали качество и удобство услуг на портале mos.ru по нескольким критериям, передает портал мэра и правительства столицы.
В частности, рассматривалась актуальность информации, возможность быстро и легко подать заявление, получить ответ и записаться на прием.
Заммэра Наталья Сергунина подчеркнула, что лидерство столицы в рейтинге – результат последовательной и системной работы последних лет.
Она добавила, что за все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались 1,6 миллиарда раз, а число пользователей mos.ru – 10,7 миллиона.
На портале москвичи могут оформить документы без взаимодействия с госструктурами, а также оплатить счета и информацию о правилах оказания услуг.
Ранее Москва заняла 20 место в международном рейтинге развивающихся стартап-экосистем. Столица опередила Тайбэй, Милан и Вену.
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