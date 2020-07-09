Роспотребнадзор утвердил новый критерий для снятия ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Роспотребнадзор утвердил дополнительный критерий для определения возможности перехода к новому этапу снятия временных ограничений. Об этом сообщается на сайте управления надзорного ведомства по Москве.

Речь идет о среднесуточном показателе прироста новых случаев коронавирусной инфекции в течение двух недель. В ведомстве считают, что с помощью него дается более объективная оценка санитарно-эпидемиологической ситуации.

Сообщается, что двухнедельный срок основывается на инкубационном периоде коронавируса. Ранее показания для снятия ограничений базировались на коэффициенте распространения инфекции. Он вычисляется на основе соотношения количества заболевших за последние четыре дня по отношению к численности зараженных за предыдущие четыре дня.

Сообщается, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора имеются три показателя к снятию ограничений: коэффициент распространения инфекции; наличие свободных коек в стационарах; количество тестов на 100 тысяч человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается стабильной, несмотря на снятие ограничений и возобновление работы ряда предприятий.

"Эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается, и цифры это доказывают: с 1 июня среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса за две календарные недели снизился в 5 раз, основные показатели, на основании которых принимается решение о поэтапном снятии ограничительных мер, выполнены, что позволяет Москве перейти к 3 этапу снятия ограничений", – исходит из сообщения ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений. В частности, с 13 июля к нормальному режиму работы вернутся образовательные учреждения. Кроме того, вновь заработают парки культуры и отдыха, культурные центры, аттракционы и организации досугового типа.

С 1 августа к работе вернутся столичные театры, кинотеатры и концертные залы. Они смогут заполняться не более чем на 50% от общей вместимости. Помимо этого, возобновятся занятия в рамках проекта "Московское долголетие" при условии, что они будут проводиться исключительно на открытом воздухе.