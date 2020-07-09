Основные проблемы, касающиеся пандемии, в Москве преодолены – Собянин

15:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Основные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, в Москве преодолены, сообщил Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
"Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели", – сказал мэр.
Ранее Собянин напомнил, что после снятия ограничений в июне новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Он подчеркнул, что пандемия продолжает отступать.
В частности, по сравнению с началом мая число новых случаев коронавируса сократилось примерно в 10,7 раза, а загруженность стационаров уменьшилась в 3,9 раза.
Только за прошедшую неделю – с 29 июня по 5 июля – среднее количество выявленных случаев снизилось еще на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно. Число пневмоний уменьшается с 334 до 276 в среднем в день. По словам Собянина, 5 июля впервые за многие недели было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. Также продолжает снижаться количество новых госпитализаций – на 4% по сравнению с неделей 22–28 июня.
В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.
В Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».