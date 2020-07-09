Основные проблемы, касающиеся пандемии, в Москве преодолены – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, в Москве преодолены, сообщил Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

"Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, еще продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели", – сказал мэр.

Ранее Собянин напомнил, что после снятия ограничений в июне новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Он подчеркнул, что пандемия продолжает отступать.

В частности, по сравнению с началом мая число новых случаев коронавируса сократилось примерно в 10,7 раза, а загруженность стационаров уменьшилась в 3,9 раза.

Только за прошедшую неделю – с 29 июня по 5 июля – среднее количество выявленных случаев снизилось еще на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно. Число пневмоний уменьшается с 334 до 276 в среднем в день. По словам Собянина, 5 июля впервые за многие недели было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. Также продолжает снижаться количество новых госпитализаций – на 4% по сравнению с неделей 22–28 июня.

В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.

