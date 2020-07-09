Путин призвал сохранить принятые в период пандемии COVID-19 меры поддержки бизнеса

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Президент России Владимир Путин заявил, что меры поддержки бизнеса, принятые в период пандемии коронавируса, необходимо сохранить и сейчас. Об этом сообщает RT.

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства отметил, что предпринятые шаги доказали свою эффективность.

"Меры, принятые в условиях пандемии... многие из них оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет – надеюсь, что это когда-то произойдет, – эта самая пандемия несчастная", – заявил глава государства.

Отдельно Путин подчеркнул, что действующие меры поддержки должны быть обобщены. Кроме того, необходимо обеспечить их информационное сопровождение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика столицы имеет хорошие шансы на восстановление даже в тех отраслях, которые значительно пострадали из-за коронавируса. По словам градоначальника, в сфере малого и среднего бизнеса идет восстановление к уровню 2019 года.

