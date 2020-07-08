Мишустин назвал роль электронных услуг в нацплане по экономике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общенациональный план по восстановлению экономики подразумевает радикальное увеличения числа электронных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Подготовленный правительством РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики России после кризиса основывается на ускорении цифровизации экономики и госуправления", – объяснил глава кабмина.

По словам премьера, рассматривается также разработка новых мер поддержки бизнеса, построенного на цифровых технологиях. Мишустин подчеркнул, что в подобных условиях важную роль будет играть обеспечение кибербезопасности.

Что касается плана в целом, то он будет реализовываться в три этапа. В рамках первого власти намерены стабилизировать ситуацию. Это должно произойти до конца третьего квартала 2020 года. Второй этап подразумевает завершение процесса восстановления экономики (до второго квартала 2021 года).

На третьем этапе, как рассказал премьер-министр РФ, общенациональный план должен обеспечить отечественной экономике выход на траекторию роста. В частности, Мишустин отметил его роль в создании новых рабочих мест.

