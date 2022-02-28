В Олимпийском комитете России не согласились с рекомендациями МОК

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация категорически не согласна с ранее представленными рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодняшнее решение коллег из Международного олимпийского комитета, на наш взгляд, противоречит как регламентирующим документам МОК и Олимпийской хартии в первую очередь, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, особенно в том случае, когда речь идет о спортсменах и равноправии участников олимпийского движения", – заявил Поздняков.

Руководитель ОКР добавил, что в международные федерации по видам спорта будут направлены запросы по официальным ответам о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях.

По словам Станислава Позднякова, Олимпийский комитет России будет последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов, а также оказывать поддержку российским спортивным федерациям.

В понедельник, 28 февраля, МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

О запрете российских флага и гимна на играх под своей эгидой заявила и Международная федерация футбола. Кроме того, международные игры на территории РФ переносятся на нейтральное поле и будут организовываться без болельщиков.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

