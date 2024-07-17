Президент Федерации тенниса РФ: теннисисты подготовятся индивидуально к Олимпиаде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российские теннисисты подготовятся к Олимпийским играм в Париже индивидуально. Об этом рассказал президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев, передает ТАСС.

Тарпищев напомнил, что на предыдущих Олимпиадах у команды были сборы, "надо было еще и успеть акклиматизироваться". В этот раз все теннисисты будут готовиться отдельно: кто-то в Европе, кто-то в России, как Елена Веснина.

Ранее Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпиады, в список входят семь российских спортсменов. В одиночном разряде выступят Диана Шнайдер, Даниил Медведев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин и Мирра Андреева. В парном разряде сыграют Андреева и Шнайдер, Веснина и Александрова, Сафиуллин и Медведев.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для атлетов также утвердили специальные флаг и гимн.