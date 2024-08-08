Британские спортсмены отказались от еды в олимпийской деревне

Фото: ТАСС/Виктор Иванов

Британские атлеты отказались питаться в олимпийской деревне из-за плохого качества еды, рассказала хоккеистка на траве Жизель Ансли. Спортсмены посещают столовую, которая располагается в 15 минутах езды. Об этом пишет RT со ссылкой на Inews.

"Еда была ужасной. И ее было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, не прожаренное должным образом и сырое в середине. Это опасно", – высказалась спортсменка.

Еще перед стартом соревнований спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне. Тогда организаторы вынуждены были нормировать выдачу еды, чтобы ее хватило для всех участников.

Позже трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити рассказал, что некоторые нашли в выдаваемой атлетам рыбе червей. По его мнению, еда на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио была намного лучше.

