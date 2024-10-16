Песков заявил, что связь ОКР с МОК была разорвана из-за кризиса олимпийского движения

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Связь Олимпийского комитета России и МОК оказалась разорвана из-за политизации спорта и криза олимпийского движения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать отставку Станислава Позднякова с поста главы ОКР. По словам Пескова, Поздняков руководил организацией в непростой период.

"В этом плане очень сложная ситуация образовалась для спорта высоких достижений, для наших олимпийцев", – высказался он.

Поздняков объявил об уходе накануне. Он предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР.

Международный олимпийский комитет приложил достаточно усилий, чтобы мировой олимпизм потерял самостоятельность и состоятельность, заявил ранее Поздняков. По его словам, мировому спорту уже наступает конец. Причиной тому стал "антироссийский заказ", уточнил он.

