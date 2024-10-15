Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства организации, после которых он покинет свой пост. Об этом пресс-служба ОКР сообщила на сайте.

Поздняков выразил уверенность, что исполком комитета на заседании 7 ноября поддержит его предложение и назначит дату собрания для проведения досрочных выборов.

Нынешнему президенту ОКР 51 год. Он возглавляет организацию с мая 2018 года. Традиционно Олимпийское собрание проходит в декабре.

Ранее Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) приложил достаточно усилий, чтобы мировой олимпизм потерял самостоятельность и состоятельность. По его словам, мировому спорту уже наступает конец.

Причиной тому стал "антироссийский заказ", уточнил президент ОКР.