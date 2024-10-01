Федерации по водным видам спорта России договорились о слиянии

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Федерации по водным видам спорта РФ приняли решение о слиянии, рассказал глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Соответствующая информация появилась на официальном портале Минспорта.

"Объединение может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после объединения гимнастических федераций. Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины", – подчеркнул Сальников.

В новое объединение будут включены федерации по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.

Ранее Владимир Путин поручил правительству сформировать фонд для развития спорта в России.

Данная некоммерческая организация должна будет оказывать поддержку детско-юношескому и массовому спорту, спортивным школам, Олимпийскому и Паралимпийскому комитету РФ, общероссийским и региональным федерациям. Также фонд нацелен на воплощение в реальность новых форматов турниров и развитие спортивной инфраструктуры.

