Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 16:17

Спорт
Главная / Новости /

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Путилин заявил, что их могут перенести на 2026 год

Игры дружбы могут перенести на 2026 год

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин допустил перенос соревнований на 2025 или 2026 год.

"Мы сделали анализ международных календарей и понимаем, что в следующем году у нас есть временной слот – конец июня – начало июля. А по поводу 2026 года – ждем сейчас публикации международных календарей на этот год и тоже предложим решение", – приводит слова Путилина РИА Новости.

По его словам, при этом пока сложно сказать, когда могут быть объявлены новые даты.

"Ждем максимально быстро. Если мы говорим о следующем годе, то чем быстрее мы будем знать, тем лучше сможем подготовиться к Играм", – сказал Путилин.

Международная ассоциация дружбы (IFA) ранее предложила перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год. Предложение поступило после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций. Причиной стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

В ассоциации также уточнили, что решение о переносе позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу.

Обновленный спортивный зал в "Лужниках" примет Всемирные игры дружбы – Собянин

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика