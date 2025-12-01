Форма поиска по сайту

01 декабря, 12:24

Общество
Профессор Сафонов раскритиковал предложение тратить маткапитал на путешествия

Профессор раскритиковал предложение тратить маткапитал на путешествия

Фото: depositphotos/Paha_L

Материнский капитал изначально задумывался как инструмент для решения серьезных, стратегических задач семьи, а не финансирования повседневных нужд и сиюминутных удовольствий. Об этом Москве 24 заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Так эксперт прокомментировал предложение партии "Новые люди" разрешить оплачивать семейные путешествия из средств маткапитала. В настоящее время их можно направить только на оплату путевки в детский лагерь при условии, что у него есть образовательная лицензия.

Сафонов напомнил, что ключевые направления маткапитала – улучшение жилищных условий, обеспечение образования ребенку и формирование накопительной пенсии матери. Позже программу расширили, чтобы в сложные периоды выделенные средства могли стать дополнением к единому соцпособию, что также отвечает цели поддержки семьи.

Однако в последнее время появляется все больше популистских предложений, предлагающих разрешить тратить материнский капитал на что угодно: путешествия, покупку автомобиля или любые текущие расходы. Чтобы оценить такие инициативы, нужно вернуться к первоначальному смыслу программы.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

По его словам, программа создавалась, потому что семьи с двумя и более детьми в рамках обычного бюджета вряд ли могут накопить крупную сумму для решения важной задачи. Разрешение тратить средства маткапитала на повседневные покупки и игрушки, значит, исказить саму суть поддержки, подчеркнул Сафонов.

"Либо мы должны полностью отказаться от любых ограничений, перечисляя деньги на усмотрение семьи, но это порождает серьезные риски нецелевого использования, либо сохранить целевой характер капитала, понимая, что это вложение в будущее семьи и детей. Скорее всего, подобные инициативы не получат поддержки, так как часто являются лишь способом для депутатов заявить о себе в предвыборный период, а не продуманными мерами социальной политики", – заключил он.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о введении с 2026 года прогрессивной шкалы маткапитала.

Она предусматривает, что россияне смогут получать более 900 тысяч рублей при рождении или усыновлении второго ребенка и около 1,4 миллиона рублей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей".

В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство

