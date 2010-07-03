В Национальном родительском комитете поддержали идею ввести "первосентябрьский капитал"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя Национального родительского комитета Петр Попов в беседе с Москвой 24 оценил предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова о том, чтобы ввести "первосентябрьский капитал" для малообеспеченных семей. По его мнению, это неплохая идея, но ее нужно доработать с точки зрения финансово-экономического обоснования.

"Действительно, не каждый родитель на сегодняшний день может позволить себе собрать ребенка в школу. И соответственно, если государство будет осуществлять такую форму поддержки, то это было бы важным и социально-значимым элементом в жизни ребенка", – считает эксперт.

Попов также отметил, что есть регионы, где практикуются похожие меры: детям предоставляют необходимый комплект для обучения. "Но, к сожалению, в России в целом данная программа не работает", – подчеркнул специалист.

Эксперт также обратил внимание на то, что пока неясно, откуда будут идти деньги на реализацию инициативы.



Петр Попов Заместитель председателя Национального родительского комитета Должно быть четкое понимание того, откуда будут эти деньги получаться. Может быть накопительная форма получения этих денег, например, в течение года. То есть каждый месяц идут отчисления из Фонда социального страхования, накапливаются, и по итогам каждого первого сентября ребенку эти деньги выделяются на покупку всего комплекта, который необходим для обучения: тетради, карандаши, ручки и так далее.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил оказывать финансовую помощь семьям для сбора детей в школу.

"Примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тысячи рублей. Далеко не каждая семья может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета", – говорит Чернышов.

Депутат предложил создать государственную программу "Первосентябрьский капитал". По его мнению, стоимость школьной корзины не должна превышать 25 процентов от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство.

Ранее стало известно, сколько денег придется потратить родителям первоклассника для сборов в школу в Москве. Брюки для мальчика из вискозы стоят 2605 рублей, пиджак – 3100 рублей, жилетка – 1,5 тысячи. Итого в сумме выходит 7 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования, в Красноярске и Новосибирске в этом году сборы в школу обойдутся дороже, чем в столице. Семьи из сибирских городов потратили на подготовку ребенка к школе в среднем по десять тысяч рублей, тогда как московские родители – 8,7 тысячи рублей.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец посоветовала россиянам "ловить выгодные предложения", которые появляются "и перед началом учебного года, и потом, когда год уже начался". По ее мнению, не менее полезной может быть кооперация родителей. Если родители объединяются и покупают школьные товары напрямую у производителя, они могут сэкономить до 70% стоимости по сравнению с розничными магазинами. Помимо этого, эксперт рекомендовала прибегать к помощи знакомых, дети которых уже выросли.



