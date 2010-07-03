В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"

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В Госдуме предложили оказывать финансовую помощь семьям для сбора детей в школу.

"Примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тысячи рублей. Далеко не каждая семья может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета", – цитирует RT зампреда комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Бориса Чернышова.

Депутат предложил создать государственную программу "Первосентябрьский капитал". По его мнению, стоимость школьной корзины не должна превышать 25 процентов от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство.

Ранее стало известно, сколько денег придется потратить родителям первоклассника для сборов в школу в Москве. Брюки для мальчика из вискозы стоят 2605 рублей, пиджак – 3100 рублей, жилетка – 1,5 тысячи. Итого в сумме выходит 7 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования, в Красноярске и Новосибирске в этом году сборы в школу обойдутся дороже, чем в столице. Семьи из сибирских городов потратили на подготовку ребенка к школе в среднем по десять тысяч рублей, тогда как московские родители – 8,7 тысячи рублей.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец посоветовала россиянам "ловить выгодные предложения", которые появляются "и перед началом учебного года, и потом, когда год уже начался". По ее мнению, не менее полезной может быть кооперация родителей. Если родители объединяются и покупают школьные товары напрямую у производителя, они могут сэкономить до 70% стоимости по сравнению с розничными магазинами. Помимо этого, эксперт рекомендовала прибегать к помощи знакомых, дети которых уже выросли.

