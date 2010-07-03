Роспотребнадзор назвал оптимальный вес портфеля школьника

12:05
12:05
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В преддверии начала учебного года Роспотребнадзор рассказал о безопасном весе портфелей учеников младших и старших классов, передает Агентство "Москва".
Так, вес портфеля без учебников учащихся младших классов не должен превышать 700 граммов, средних и старших классов – 1 килограмма. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать 1,5 килограммов для учащихся первого и второго классов, 2 килограммов – для третьего и четвертого, 2,5 килограммов – для пятого и шестого, 3,5 – для седьмого и восьмого, 4 – для девятого-одиннадцатого.
В ведомстве также отметили, что ранцы детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Она обеспечивает полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.
Ранее главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко дал рекомендации при подготовке ребенка к новому учебному году. Специалист посоветовал родителям снизить контроль над ребенком и предоставить ему возможность самостоятельно координировать свои действия. Также Зинченко отметил, что для налаживания отношений с одноклассниками родителям следует сперва обратить внимание на интересы и предпочтения других детей. Кроме того, по словам эксперта, родителям не стоит ругать ребенка без веской на то причины, так как негативная оценка может только усугубить ситуацию.
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