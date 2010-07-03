В новосибирских школах запретили "звонок для учителя"

08:42
08:42
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Прокуратура в Новосибирской области признала незаконным школьное правило о "звонке для учителя". Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте ведомства.
"Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних", – говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура в девяти школах в Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты, в которых говорилось, что звонок дается для учителя и учащийся может покинуть класс только после того, как преподаватель объявит об окончании занятия.
В ведомстве пояснили, что данное правило противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей. Продолжительность школьного урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе – 40 минут. Об этом говорится в санитарных правилах.
Кроме того, в двух образовательных учреждениях были введены нормы о "рецидиве" при повторном нарушении порядка. В этом случае наказание за совершенный поступок ужесточается, при этом законодательстве об образовании не существует подобного понятия.
В итоге надзорное ведомство опротестовало 11 незаконных правовых актов, после чего образовательные учреждения исключили положение о "звонке для учителя" из своих правил.
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