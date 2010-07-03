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08:42

В новосибирских школах запретили "звонок для учителя"

образование общество

08:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прокуратура в Новосибирской области признала незаконным школьное правило о "звонке для учителя". Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте ведомства.

"Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура в девяти школах в Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты, в которых говорилось, что звонок дается для учителя и учащийся может покинуть класс только после того, как преподаватель объявит об окончании занятия.

В ведомстве пояснили, что данное правило противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей. Продолжительность школьного урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе – 40 минут. Об этом говорится в санитарных правилах.

Кроме того, в двух образовательных учреждениях были введены нормы о "рецидиве" при повторном нарушении порядка. В этом случае наказание за совершенный поступок ужесточается, при этом законодательстве об образовании не существует подобного понятия.

В итоге надзорное ведомство опротестовало 11 незаконных правовых актов, после чего образовательные учреждения исключили положение о "звонке для учителя" из своих правил.

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образование общество

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