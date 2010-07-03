Прокуратура защитила право школьника на прическу "под Ибрагимовича"

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Прокуратура города Сосновоборска Красноярского края провела проверку по факту запрета администрацией одной из школ носить четверокласснику прическу с осветленными волосами, убранными в "хвост".

Директор школы требовал от ученика изменить прическу. Прокуратура установила, что требование противоречит положениям законодательства об образовании и ограничивает право школьника на самовыражение.

Также прокуратура установила, что информация о несовершеннолетнем была предана огласке без согласия родителей.

"В целях устранения нарушений закона и недопущения их впредь прокурором Сосновоборска в адрес руководителя управления образования администрации Сосновоборска внесено представление. На незаконные положения правил внутреннего распорядка и положения о единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, утвержденных приказами директора МАОУ "СОШ № 4", в части требований к прическам обучающихся принесены протесты", – сказано в сообщении прокуратуры.

Меры прокурорского реагирования сейчас на рассмотрении.



За ученика российской школы вступились известные спортсмены из-за его прически

Случай с четвероклассником из Сибири вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в начале сентября. Мальчик решил сделать прическу, как у своего любимого футболиста Златана Ибрагимовича, и пришел так в школу. Руководство школы не одобрило это и пригрозило ученику отстранением от занятий.

На инцидент в школе Сосновоборска отреагировали в министерстве образования Красноярского края. В администрацию учебного заведения отправили предупреждение, в котором указали, что прическа – это личный выбор ученика. В Минпросвещения заявили, что внешний вид учащихся должен соответствовать нормам делового стиля, но школа не должна препятствовать доступу детей к обучению.

Также четвероклассника поддержали известные спортсмены. В защиту мальчика высказался спортивный директор сети футбольных школ Игорь Александров. "Конечно, мы на стороне ребенка. Парень очень креативный, и вот эта креативность как раз-таки и выражается как и в его игре, кстати, так выражается и в его внешнем виде. Он хочет максимально выделяться. Он на поле креативщик, он и в жизни такой же креативщик. Плюс у него кумир Златан Ибрагимович, все, кто интересуются футболом, абсолютно все знают это имя", – сказал он.

