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11:47

Окунувшего школьника в унитаз мужчину задержали в Приморье

происшествия дети

11:47

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Фото: Фото: предоставлено учениками школы

Следователи задержали жителя приморского города Большой Камень, который подозревается в избиении ученика одной из школ города. Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального СУ СК РФ.

Ранее родители учеников школы № 2 устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над их детьми. Взрослые завели ребенка в мужской туалет, избили и прилюдно окунули головой в унитаз. В результате 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений").

В региональном СК отмечали, что в школе создалась "конфликтная нездоровая атмосфера", а обращения родителей в администрацию учебного учреждения не дали результатов. В результате это привело к совершению противоправных действий в отношении 12-летнего хулигана.

21 февраля стало известно, что директора школы № 2 отстранили от исполнения обязанностей. Аналогичное решение принято в отношении учительницы, которая руководила классом, где обучался пострадавший ребенок.

Портал Москва 24 разобрался, что на самом деле произошло в школе.

Родители устроили самосуд над школьником, который обижал их детей

происшествия дети

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