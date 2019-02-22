Окунувшего школьника в унитаз мужчину задержали в Приморье

Следователи задержали жителя приморского города Большой Камень, который подозревается в избиении ученика одной из школ города. Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального СУ СК РФ.
Ранее родители учеников школы № 2 устроили самосуд над пятиклассником, который издевался над их детьми. Взрослые завели ребенка в мужской туалет, избили и прилюдно окунули головой в унитаз. В результате 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений").
В региональном СК отмечали, что в школе создалась "конфликтная нездоровая атмосфера", а обращения родителей в администрацию учебного учреждения не дали результатов. В результате это привело к совершению противоправных действий в отношении 12-летнего хулигана.
21 февраля стало известно, что директора школы № 2 отстранили от исполнения обязанностей. Аналогичное решение принято в отношении учительницы, которая руководила классом, где обучался пострадавший ребенок.
Портал Москва 24 разобрался, что на самом деле произошло в школе.
Родители устроили самосуд над школьником, который обижал их детей
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.