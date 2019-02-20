Очевидец рассказала, за что школьника в Приморье окунули головой в унитаз

В городе Большой Камень Приморского края отец пятиклассницы из школы номер два окунул головой в унитаз одноклассника дочки. В СМИ появились страшные подробности инцидента. Якобы мужчина не только унизил ребенка, но и избил его до сотрясения мозга. В интернете также появились жуткие фото окровавленного туалета. Против родителя возбуждено уголовное дело, во всех соцсетях люди требуют сурово наказать садиста. Однако свидетели винят в случившемся органы опеки и отдел по делам несовершеннолетних (ПДН). Что на самом деле произошло в школе номер два, разобрался портал Москва 24.

Фото предоставлено учениками школы

А бил ли мальчик?

Кто не знает Ваню (имя изменено. – М24)? Ваню знают все. С первого класса он учится в школе номер два в Большом Камне. Уже через три года на мальчика стали жаловаться не только одноклассники, но и другие ученики. Ваня на глазах у всех стал превращаться в самого настоящего преступника.

"Он придирается ко всем детям, и это еще мягко сказано", – рассказала порталу Москва 24 одна из школьниц.



Он приносил нож на уроки, резал куртки, а меня неоднократно задевал – пробегал мимо и трогал. Других детей он бьет и обижает. Родители подали в полицию очень много заявлений на него. Не знаю, почему их не рассматривают.



Всем известно, что родители Вани давно лишены прав, опеку над внуком взяла бабушка. Знакомый мальчика жалуется, что "Ваня хулиган и задирается". "Он, если можно так сказать, отбитый. На днях ударил девочку. Ее в больницу отвезли с подозрением на разрыв селезенки", – пожаловалась еще одна ученица.

Мифы о кровавом туалете

Фото предоставлено учениками школы

Порталу Москва 24 удалось связаться с мамой госпитализированной девочки. По совпадению, она также стала свидетелем "самосуда" над мальчиком. Женщина до глубины души возмущена тем "враньем", которое распространяют о происшествии в СМИ.



Никакого избиения не было. Мы собирали подписи родителей для очередной жалобы на мальчика. А Ваня нагрубил одному из отцов. Тот окунул его головой в унитаз и все. Мы все это видели. Мы даже сняли видео, как Ваня гуляет после инцидента на улице как ни в чем не бывало.



Она также заверила, что распространенные фото окровавленного унитаза – тоже неправда. Учащиеся школы сняли место "преступления" и предоставили фото порталу Москва 24. Оказывается, "кровь" – это раствор, с помощью которого сотрудники правоохранительных органов снимали отпечатки пальцев после возбуждения дела против сорвавшегося отца.

"Родители доведены до ручки"

"Я представляю весь наш класс, так как состою в родительском комитете. Поэтому я также в курсе всех инцидентов. Мы с другими мамами и папами пытаемся справиться с этой ситуацией последние два года, – продолжает рассказ мама попавшей в больницу девочки.



Неоднократно обращались и в полицию, и в органы опеки, и к директору школы. Но все бездействуют. Сначала нам помогала классный руководитель в начальной школе. А с пятого класса нас просто игнорируют. В четвертом классе Ваня сильно побил девочку. Вместо принятия мер ее просто перевели в другой класс. А еще одного пострадавшего ребенка перевели в другую школу.



По ее словам, мальчик, которого надо изолировать от нормальных детей, продолжает ходить в школу, воровать деньги и обижать детей. "Родители доведены до ручки. Нынешний классный руководитель сказал, что ничего страшного не будет. Ведь Ваня уже давно стоит на учете в ПДН. Исправно ходит и отмечается. А в органах опеки нам ответили, что даже если лишат бабушку опекунства, то он как ходил по прописке в нашу школу, так и будет ходить. Ведь они не имеют права отказать ребенку в образовании", – сетует женщина.



Докладная родителей на школьника. (Картинка кликабельна.)

Причем поначалу родители учеников относились к Ване с сочувствием. Всем "поначалу его было жалко, надеялись, что, может быть, одумается". А сейчас он "перешел все границы". Под новый год Ваня ударил мальчика в височную часть головы. У ребенка была гематома. Но классный руководитель тогда даже родителям пострадавшего не позвонил, чтобы рассказать о случившемся.

"Тут ведь дело не только в ситуации с моей дочерью. Мы поехали на дополнительное обследование, надеюсь, все обойдется (без операции. – М24). Я никому не говорю, в какой больнице она у меня находится, ото всех прячу, потому что поступают угрозы от других родителей. Нас просто травят. Неужели никто больше не боится, что такое с его ребенком сделает одноклассник? Закон бессилен. Сейчас защищают Ваню, который терроризировал не один день всех детей", – сокрушается мать.

Весь класс страдает от одного ребенка. Женщина опасается, что будет через год или два. "Чего ждет школа? Чтобы он пришел с ножом и кого-то убил?" – спрашивает она.

Утром в четверг родители пострадавших детей сходили в администрацию города. Там были учителя и органы опеки. Но о том, что они планируют делать с Ваней, родителям не рассказали. Одна из мам сказала, что если Ваня только тронет "еще один волос ее ребенка, она за себя не ручается".

"Уже других методов воздействия у родителей нет. Мы просто защищаем своих детей. Мы спросили у классного руководителя, дает ли он стопроцентную гарантию, что детей после школы будут возвращать здоровыми. А учитель ответил, что нет. Как? А ведь это учебное заведение, которое несет ответственность за детей", – заключила женщина.

"От безысходности"

Фото предоставлено учениками школы

Сайт местной прокуратуры сообщает, что по факту случившегося в школе номер два проводится проверка. Также "будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних". А следственный комитет по Приморскому краю даже возбудил уголовное дело против мужчины, окунувшего Ваню головой в унитаз. Ему вменяют статью 116 – "Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений". Следователи также намерены дать оценку "действиям работников общеобразовательного учреждения".

Директора и классного руководителя отстранили от исполнения обязанностей на время следствия. А родители страдающих от Вани детей подали очередную жалобу в полицию. В самой школе давать журналистам комментарии по ситуации пока отказываются.

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров сказал порталу Москва 24, что мужчине вменяют, по его мнению, неверную статью. "Это не совсем правильно, так как хулиганских побуждений в действиях отца нет. Ведь хулиганские побуждения – это когда нет никаких оснований. То есть он шел мимо, взял мальчика и ткнул головой в унитаз. А у отца есть повод", – уверен адвокат.

По его словам, по текущей квалификации предусмотрена максимальная санкция до двух лет лишения свободы. "Все же, думаю, необходимо применить административное наказание. В любом случае неправильно людей головой в унитаз макать. Но здесь нужно применить статью 6.1.1 – "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий". Тогда, вероятно, отец отделается просто штрафом. Возможно, если суд учтет все данные, он заплатит меньше пяти тысяч рублей", – пояснил эксперт.

Он убежден, что "внимание нужно акцентировать не на отце, который от безысходности предпринял такие действия", а на бездействии органов ПДН и опеки. "Если в школе появляется ребенок, который ведет себя противоправно, у нас есть органы ПДН, которые должны принимать меры. А они ограничились формальной постановкой на учет. Как мы видим, она ничего не дала", – отмечает адвокат.





Ринат Мещеров Член Московской коллегии адвокатов Но есть другие меры, которые ПДН должны были принять в отношении данного ребенка. В том числе поместить его в специализированное учебно-воспитательное учреждение открытого или закрытого типа. А они бездействуют.

"К сожалению, это часто происходит в регионах. Как показывает практика, если органы опеки и ПДН исполняют свои функции правильно, таких случаев не бывает", – заключил Мещеров.