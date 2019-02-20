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16:03

СК возбудил дело после избиения родителями школьного хулигана

суды происшествия

16:03

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Следователи возбудили уголовное дело после избиения 12-летнего мальчика родителями его одноклассников в одной из школ города Большой Камень. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители учеников школы № 2 избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми. В частности, пятиклассник ударил одну из учениц в живот, в результате она была госпитализирована с подозрением на разрыв селезенки.

Родители неоднократно жаловались на хулигана в полицию и администрацию школы, однако жалобы остались без внимания. Тогда они решили самостоятельно проучить ребенка. Родители отвели его в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. Мальчик получил телесные травмы.

Инцидентом заинтересовалась приморская прокуратура. Сотрудники ведомства проверят школу в части организации профилактической работы, а также дадут оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В свою очередь, следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений"). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

суды происшествия

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