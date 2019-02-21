Родители объяснили, почему устроили самосуд над приморским пятиклассником

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Житель приморского города Большой Камень Сергей Козлов, который окунул пятиклассника головой в унитаз, изначально просто хотел поговорить с ребенком. Об этом рассказала его жена Ольга, передает радиостанция "Говорит Москва".

По словам женщины, пострадавший ученик школы №2 постоянно отбирал деньги у младших детей, дрался и резал чужие куртки. Одну из девочек хулиган довел до больницы – одним ударом разорвал селезенку.

Пообщавшись с мамой этой школьницы, Сергей решил поговорить с мальчиком. Причем еще до того, как он встретился с хулиганом, взрослые на родительском собрании договорились составить коллективную жалобу, чтобы достучаться до директора и изменить ситуацию.

Разговор с мальчиком не задался. "Видимо, так как этот ребенок начал вести себя неадекватно по отношению к взрослому человеку – он начал позволять себе нецензурные выражения и прочее – муж не сдержался и решил макнуть его, дабы привести его в чувства и показать, что нельзя так вести себя", – пояснила Ольга.

Как ранее писали местные СМИ, 12-летнего хулигана отвели в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз. Подросток получил телесные повреждения.

После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений".



Ситуацию взял на контроль краевой департамент образования и науки. Директора и классного руководителя отстранили от работы.