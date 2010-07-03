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11:52

СК возбудил дело по факту издевательств над учеником в Москве

происшествия

11:52

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Фото: скриншот видео телеграм-канал Readovka

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту издевательств школьников над сверстником в Москве. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"По результатам проведенной проверки информации из СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 116 УК РФ "Побои", – говорится в сообщении.

По данным СК, подростки одной из школ на Ленинском проспекте применили к сверстнику физическую силу. Как говорилось ранее, группа школьников издевалась над одноклассником, окунула его в унитаз и снимала свои действия на камеру.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи опросят сотрудников образовательного учреждения. Департамент образования и науки Москвы организовал проверку после публикации видео с издевательствами над учеником.

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