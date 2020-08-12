В России предложили запретить номера автомобилей с тремя шестерками и скрытым матом

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В России предлагают запретить номера автомобилей с тремя шестерками или такие номерные знаки, которые имеют скрытую нецензурную лексику, сообщает News.ru.

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил соответствующее письмо главе ГИБДД Михаилу Черникову. Он отметил благоприятные последствия комплекса мер, принятых для улучшения ситуации на российских дорогах. Среди них Петров выделил введение нового формата государственных регистрационных знаков, которые эстетически подходят к некоторым маркам или моделям.

В то же время, по словам члена Общественной палаты Ленинградской области, среди номеров встречаются неоднозначные сочетания. Некоторые автолюбители, в частности, предпочитают сочетание трех одинаковых цифр. Однако более серьезной проблемой, по словам Петрова, являются такие номера, которые несут зловещий, оккультный и националистический смысл.

Общественник предложил вывести из свободного обращения подобные госзнаки. Также он предложил при необходимости провести консультации по поводу запрета номеров с сочетанием из трех шестерок.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников отметил, что наличие провокационных номеров характерно для автовладельцев, которые стремятся к демонстративному поведению. Что касается госзнаков, имеющих оккультное значение, то они появляются на машинах тех, кто склонен к мистическому образу мышления.

По словам психолога, такие люди считают, что номера могут защитить его или, наоборот, испортить ему день. Денисов-Мельников сообщил, что это является самоисполняющимся пророчеством. Например, человек может увидеть номер, который, по его мнению, приносит несчастья, и он сам начнет их искать в течение дня.

"То есть он увидел, как ему кажется, неблагоприятный номер, и ему кажется, что это знак, что у него день пойдет не очень хорошо. Он начинает относиться к какому-то событию, которое у него планировалось, несколько иначе. Так что на людей действительно мнительных, психологически не очень устойчивых это может немного влиять", – пояснил Денисов-Мельников.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал не придавать значения номерам из трех шестерок. Он отметил, что на него обращают внимание только те люди, которые находятся в плену суеверий и мракобесия.

В то же время для церкви, по его словам, не характерен страх перед цифрами. Если человек боится чисел, то ему стоит обратиться к курсу православной или иной традиционной культуры, отметил Кипшидзе.

"Верующему человеку, если даже он случайно получил номер три шестерки, нет до этого совершенно никакого дела. На это не стоит обращать никакого внимания", – отметил Кипшидзе.

Ранее в России вступил в силу новый стандарт автомобильных номеров. Он регламентирует типы, размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам ТС. В частности, был введен новый тип регистрационных знаков с нестандартным местом крепления.