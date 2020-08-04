Новый стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в РФ

Владельцы мотоциклов и машин с нестандартным креплением могут получить новые госномера

В России вступил в силу новый национальный стандарт для автомобильных номеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что новый стандарт распространяется на номера для автомобилей, мотоциклов и прочих ТС.

Проект был подготовлен совместно со специалистами ГУОБДД МВД, Минобороны и Минсельхоза. Кроме того, в разработке участвовали и другие заинтересованные организации и лица.

Новый стандарт ГОСТ Р 50577–2018 регламентирует типы, размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам ТС.

Отмечается, что документ является преемником ГОСТ Р 50577-93. В Росстандарте пояснили, что шрифты, структура и габаритные размеры номеров остались без изменений.

При этом появились и новшества. Так, был введен новый тип регистрационных знаков для ТС с нестандартным местом крепления. Такой номер можно будет установить вместо стандартного образца сзади ТС.

Кроме того, были уменьшены размеры знаков для мотоциклов. Также введен новый тип знаков для двухколесных транспортных средств дипломатических и консульских представительств.

Новые знаки появились и для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования. Речь идет о снегоболотоходах и мотовездеходах. Отдельный тип номеров выделили для мопедов, спортивных и ретро транспортных средств.

Отмечается, что новый документ также дополнил требования к элементам защиты от подделки государственных регистрационных знаков.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года можно будет резервировать и выкупать "красивые" автомобильные номера через портал госуслуг. Сообщалось, что такие регистрационные знаки нужно будет покупать за повышенную госпошлину или выкупать на аукционе.